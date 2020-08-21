شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يكشف تفاصيل مداهمة مخبأ مسلحين بأسيوط: قنبلة وذخائر واشتباكات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت النيابة العامة تفاصيل المداهمة الأمنية التي نفذتها قوات الأمن على مخبأ لعناصر إجرامية مسلحة في أسيوط، أسفرت عن مقتل مسلحين .

كانت تحريات «وحدة مباحث مركز شرطة القوصية» بـ«محافظة أسيوط» قد أسفرت عن اكتشاف تأسيس عناصر إجرامية خطيرة تشكيلًا عصابيًّا للاتجار بالمواد المخدرة، من بينهم محكوم عليهم بأحكام مشددة في قضايا (اتجار بالمخدرات) و(قتل)، وحيازتهم أسلحة نارية لتأمين نشاطهم الإجرامي.

فأذنت «النيابة العامة» بضبطهم وتفتيش مساكنهم وملحقاتها، ونفاذًا لذلك انتقلت قوة من الشرطة حيث مسكنُهم، وما إن اقتربوا منه حتى أمطرهم المتهمون بوابل من الأعيرة النارية التي أصابت مجندًا بالشرطة وإحدى المدرعات، ثم لاذوا بالفرار داخل الزراعات تحت غطاء من الأعيرة النارية التي بادلتهم الشرطة إطلاقها للسيطرة عليهم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط أحدهم بححوزته بندقية آلية وثلاث خزائن لها وكمية من ذخائرها، بينما توفي اثنان خلال تبادل الأعيرة النارية، وكانت بحوزة كلٍّ منهما بندقية مماثلة معمَّرة ومُعدَّة للإطلاق وكمية من الذخائر والخزائن، وفرَّ آخرون هربًا.

وعثرت القوات على سيارة أحد المتهمين بها مسدس معمر وكمية من ذخائره وطلقات (خرطوش) وقنبلة يدوية، وقد تبين بالفحص أن السيارة تحمل لوحات مغايرة للمصروفة لها، وأنها مُبلَّغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة ثاني أسيوط.

وقد ناظرت «النيابة العامة» جثمانَي المتهمين المتوفيين، وعاينت مدرعة الشرطة وما بها من تلف، واستمعت إلى شهادة مجند الشرطة المصاب الذي أكد إصابتَه بعيارٍ ناريٍّ خلال ملاحقته وسائر القوة المتهمين ومبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية؛ وجارٍ استكمال التحقيقات.

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