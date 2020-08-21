شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف حقيقة حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجمعة، حقيقة ما تدوالته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، مؤكداً أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأضاف المركز الإعلامي في تقريره الأسبوعي، لرصد الشائعات المتدواله، أن وزارة التضامن أوضحت أنه قد تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بعدما كان المستهدف قرابة 3 ملايين و300 ألف، وذلك بزيادة عدد 300 ألف مستفيد، مُشددةً على الالتزام التام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، أن أعداد التظلمات بشأن الحذف من معاش تكافل وكرامة تراجعت بنسبة تصل إلى 46% وهذه المؤشرات تؤكد على الالتزام التام بمنح كافة المستفيدين حقوقهم، كما أنه يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة»، وكذلك هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

وطالب المركزفي بيانه جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).