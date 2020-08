شكرا لقرائتكم خبر عن "أون تى فى" تفند الشائعات حول اتفاقيه تعيين الحدود مع اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة on تقريرا حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية، حيث كانت مصر قد وقعت فى الثمانينيات على اتقاقية قانون الأمم البحرية لقانون البحار مع أكثر من مائة وستين دولة، وتلك الاتفاقية تعطى الحق لكل دولة في منطقة اقتصادية تقدر بمائتي ميل بحرى، تستطيع أن تمارس كل دولة فرض ولايتها على تلك المنطقة والاستفادة من ثرواتها.

ماسبب توقيع مصر اتفاقية مع اليونان فى الوقت الحالى؟

الاجابة بكل بساطة هى أن دول شرق المتوسط التى من بينها مصر واليونان، قريبة من بعض، فكان لابد من توقيع تلك الاتفاقية لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بدقة شديدة، كى لايحدث نزاعات مثلما حدث من قبل فى توقيع اتفاقبة مع اليونان، وبسبب تلك الاتفاقية تم اكتشاف حقل ظهر، فالهدف من الاتفاقيات هو التحديد وليس التفريط.



الاتفاقية التى وقعتها مصر مع اليونان تنظم عمليات التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط الذى يعتبر غنيا بالغاز الطبيعى، وأهمية المنطقة الاقتصادية لمصر، شديدة جدا، ويستحيل أن تفرط مصر فى حق من حقوقها ولكنها تريد أن تثبت وتؤكد هذا الحق أمام العالم أجمع، ومصر تواجه إرهاب فكرى قبل الإرهاب الاقتصادى فيتوجب علينا عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى هدفها هدم ماوصلت الية مصر من تقدم وازدهار.