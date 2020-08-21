شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تشن حملة تفتيشية على 10 مصانع فى مدينة بلبيس بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية، فى حملة مكبرة بالتنسيق مع محافظة الشرقية وهيئة الاستثمار، والدفاع المدني وهيئة السلامة والصحة المهنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، حيث تم التفتيش على 10 مصانع داخل المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة إحكام الرقابة على كافة المصادر المحتملة للتلوث.

كما قام الفرع بتشكيل لجنة تفتيشية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئاسة مركز ومدينة بلبيس ، حيث تم معاينة أحد مشروعات تكرير وتعبئة الزيوت بقرية السلام - مركز بلبيس وتم إجراء عدد من القياسات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن ناحية أخرى قام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط بتنفيذ حملة مرورية لفحص عوادم المركبات بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة البيئة والمسطحات بمنطقة منقباد للتأكد من مدى مطابقتها للقياسات والمعايير البيئية ، حيث تم توقيع غرامات بيئية على المركبات المخالفة ، وخلال الحملة تم توعية قائدى المركبات بأهمية ضبط محرك السيارة للحد من تلوث الهواء والحفاظ على صحة المواطنين.