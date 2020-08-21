شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس يطالب بمراجعة الإجازات.. ويقترح عطلة يوم واحد لكل الثورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس نجيب ساويرس، بمراجعة جميع الإجازات بحيث يتم التقليل من أيامها ما عدا الإجازات الدينية، مقترحا أن يكون يوما واحدا لكل الثورات.

وكتب ساويرس، عبر حسابه على تويتر: "صباح الخير على الناس الحلوة.. وربنا يقلل من إجازاتنا ويزود من شغلنا علشان نطلع لقدام.. أدعو لمراجعة كل الإجازات ما عدا الإجازات الدينية.. لكن ممكن يوم واحد إجازة لكل الثورات مع بعض مثلا؟".





وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس، حرص على مؤازرة الشعب اللبنانى فى أزمته الأخيرة بعد انفجار مرفأ بيروت منذ أيام، الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتدمير الكثير من المنازل والمحلات التجارية.

Advertisements

وأعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، بشكل غير مباشر، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار للشعب اللبنانى من أجل إعادة بناء المرفأ والمنازل المحيطة له عقب الانفجار الكبير الذى دمر عدد كبير من المباني، ورد ساويرس على إحدى التغريدات التى وجهت اليه والتى جاءت كالآتى: "أوراسكوم تليكوم تتبرع بمليون دولار لانفجار لبنان طبعا شعور نبيل، ياريت تساعد ولاد بلدك احنا طلبنا منك تخفيض المقدم الشقة ومفيش استجابة".

ليأتى رد ساويرس على التغريدة قائلاً: "تصور نفسك وبيتك اتدمر وبعض أفراد أسرتك توفوا وبعدين تعال كلمنى، وبالمناسبة كل واحد حر فى فلوسه"، ليؤكد بشكل غير مباشرة تبرعه بمبلغ مليون دولار للشعب اللبنانى.

وكان قد علق ساويرس عن دعمه للشعب اللبنانى فى أزمته، وكتب تغريدة قائلاً "أنا بحب لبنان و متحيز للبنانيين متابع لأفراحهم و أحزانهم، أبشرهم أنتم أقوى من الحزن والمصائب سيزول الحزن وتعود بيروت مدينة الفرح والبهجة ستزول الغمة و سيتدخل الله للخلاص من الأحزان وسيضع لمسته ليثبت".