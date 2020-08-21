شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى بشارع فيصل فى الجيزة لإزالة عقار خارج عن التنظيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت محافظة الجيزة، شارع الملك فيصل جزئيا في الاتجاه القادم من محطة المطبعه والمتجه الى محطة الطالبية، وذلك بالتزامن مع إزالة العقار الخارج عن خط التنظيم والكائن أمام الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من أعمال الإزالة بالمعدات حفاظا على سلامة المارة وتحويل الحركة المرورية بالاتجاه الآخر لحين انتهاء أعمال الإزالة في اسرع وقت ممكن .

وكان قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الإزالة لـ 3 عقارات على مساحة 400 م2 بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضى ودور أول كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديها على خط التنظيم وكانت تتسبب في احداث اعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقه ضياء بشارع الملك فيصل .

وأشار المحافظ إلى أن الإزالة تأتى فى إطار المجهودات التى تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات ، موجهاً رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة ببحث طلبات سكان العقارات فيما يتعلق بالتعويضات.

كما وجه بسرعة رفع مخلفات والرتش الناتجة عن الازاله لتوسعة المنطقة محل الإزالة وضمها لشارع فيصل الرئيسي .

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