شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم روشتة بحوث المحاصيل السكرية لمزارعى البنجر ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "اليوم السابع "، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال الفترة الحالية .

وتمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في التالي :

في الأراضي القديمة المنزرعة بمحصول البنجر العروة المبكرة (زراعات أغسطس) :

- يجب على مزراعى البنجر التخلص من بقايا المحصول السابق والحشائش استعداداً للزراعة.

- يجب على مزارعي البنجر تجهيز الأرض بالحرث مرتين متعامدتين والتنعيم والتسوية مع ترك فترة 3-4 ايام بين كل حرثة واخرى لتشميس الارض والقضاء على الافات والحشرات .

-إضافة السوبر فوسفات بمعدل 200كجم للفدان قبل التخطيط.

-التخطيط بمعدل 14 خطأ/ قصبتين.

-في حالة إذا كانت الأرض موبوءة بالحشائش يتم التخلص منها أو يتم الرش بأحد مبيدات الحشائش الموصى بها.

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-تقام القني والبتون بالتبادل لإحكام الري ولا يزيد طول الخط عن 10م .

-تتم الزراعة في جور بين كل منها 20سم وعلى عمق 1-2سم ويوضع بالجورة 2-3 بذرة وتكون الزراعة فى الثلث العلوى من الخط.

-يحتاج الفدان إلى 3- 4كجم من التقاوي وتتم الزراعة على الريشة البحرية او الغربية لتفادى تعرض البادرات للفحه الشمس الشديدة.

-تكون ريه الزراعة غزيرة وعلى البارد ونتأكد من وصول المياة لرأس الخط لضمان تمام الإنبات ويعقبها ريه المحاياه بعد أسبوع على الحامي وتصرف بسرعة.

-يتم الترقيع بعد 20 يوماً ببذور سبق نقعها في الماء من المساء أو بشتلات أصص ورقية سبق زراعتها وقت زراعة الحقل.

- يجب على مزارعى البنجر متابعة الإصابات الحشرية والمرضية في هذه الفترة وخاصتآ دودة ورق القطن.

- ويجب على مزارعى البنجر روضع الطعم السام للحفار والدودة القارضة ثاني يوم للزراعة فى الأراضي المتوقع ظهور الحفار بها وخصوصآ الارض المضاف اليها سماد بلدى .

-يجرى الري بانتظام مع نقاوة الحشائش الكبيرة يدوياً على مدار الشهر.