تنسيق 2020.. الخريطة الكاملة لمعامل التنسيق بجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الجامعات المصرية لاستقبال طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الثانوية العامة 2019-2020 ، لتسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق التي تنطلق غدا السبت وحتى 26 أغسطس الجارى ، وفيما يلى يرصد" الخليج 365 " الخريطة الكاملة لمعامل التنسيق بجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس:- جامعة القاهرة :- 1- كلية الهندسة 2- كلية الزراعة 3- كلية البحوث الإحصائية. جامعة عين شمس :- 1- كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الآداب داخل الحرم الجامعى 2- كلية الزراعة بشبرا الخيمة 3- كلية البنات بمصر الجديدة 4- كلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية 5- معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية. Advertisements جامعة حلوان : - 1- المعمل المركزى بالجامعة 2- كلية الهندسة بالمطرية 3- كلية الهندسة بحلوان 4- كلية التربية الرياضية بنين 5- كلية التربية الموسيقية 6- كلية الفنون الجميلة

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