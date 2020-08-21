شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 42 رحلة اليوم على مصر للطيران فى أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مصر للطيران اليوم الجمعة أعلي معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في الأول منيوليو الماضي حيث تسير الشركة الجمعة 42 رحلة جوية مابين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4000 راكب بمعدل رحلة واحدة إلى بيروت ، لندن ، أثينا ، لارناكا ، دوالا ،باريس ، إسطنبول ، نيويورك ، روما ، أمستردام ، فرانكفورت ، كوبنهاجن ، برلين ، جوبا ، فيينا ، ميونخ ،بودابيست ، الخرطوم ، نيروبي ، الشارقة ، البحرين ، أربيل ورحلتين جويتين إلى دبي و أبو ظبي و ميلانو و بغداد بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و رحلتين جويتين إلي الغردقة و رحلة داخلية واحدة إلي الأقصر ، و رحلات استثنائية الي كل من أبها، مسقط، كازابلانكا، المدينة المنورة و رحلتين جويتين إلي جدة، بخلاف 5 رحلات شحن الجوى .

مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، باريس، فرانكفورت، لندن، اسطنبول، اديس ابابا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، نادچمينا، البحرين، نيويورك، جوانزو، ورحلتين جويتين إلى دبي، و أبو ظبي، و ميلانو، و بيروت، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و ٣ رحلات داخلية إلي الغردقة و رحلة داخلية واحدة إلي كل من الأقصر، و أسوان، و رحلات استثنائية الي كل من لاجوس، نيروبي، الدمام، الرياض، الجزائر ورحلتين إلي جدة، ورحلات الشحن الجوى.

Advertisements

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.