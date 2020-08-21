شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخدمات.. مسجد النور يستقبل آخر صلاة جمعة بعدد محدود من المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم"تليفزيون الخليج 365"، موجزا جديدا لأخبار الخدمات من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم شروق وجدى، والذى استعرض فيه آخر وأهم أخبار الخدمات.

وجاء في بداية الموجز استعراض لما قالته وزارة الأوقاف إنها ستنقلُ خُطبة الجُمعة اليوم من مسجد النور بالقاهرة، وذلك بعدد محدود للمصلين، مشددةً على أن قرار عودة فتح المساجد أمام المُصلين، لن يتمُ تطبيقُهُ اليوم، وسيبدأُ العمل به يوم الجُمعة المُقبل المُوافق 28 أغسطس، وذلك وفقاً لعدد من الضوابط التي أعلنتها الوزارة تنفيذاً لقرارِ لجنةِ إدارةِ أزمة كورونا بمجلسِ ِالوزراء.



شروق وجدى

ثم انطلق موجز الخدمات للحديث عن انطلاق غداً السبت الدَوُر الثاني لامتحاناتِ الثانوية العامة، 2020، حيثُ يؤدى أكثر من مائةِ ألف طالب وطالبة الامتحانات، مُوزعين على ما يقرب من 500 لجنة امتحانات على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتمُ تطبيق كافةِ الإجراءاتِ الاحترازية لحمايةِ الطلاب من كورونا كما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

وناشدت وزارة ُالتربية والتعليم، جميع الطلاب وأولياء الأمور باتباع كافة الاحتياطات الصحية أثناء التواجد باللجان أو خارجِهِا.

كما تضمن الموجز ما قالته وزارة ُالتموين والتِجارة الداخلية إنها تواصلُ اليوم فتح منافذ المُجمعات الاستهلاكية التابعة لها بمحافظات الوجه القبلي، وذلك لاستمرار طرح اللحوم بِمختلفِ أنواعِهِا للمواطنين بأسعارٍ مُخفضة تتراوحُ من 15 إلى 25%، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيفِ العبءِ على المواطنين، وأيضاً صرف السلع التموينية المُدعمة لأصحابِ البِطاقات ضمن مُقررات شهر أغسطس الجاري.

ومن الاخبار التي استعرضها موجز الخدمات بدء وزارة ُالأوقاف اليوم الجمعة، للأسبوع الثالث على التوالي، توزيع 17 طنًا من لحوم الأضاحي على المُستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: الإسكندرية، الشرقية، الجيزة، الإسماعيلية وجنوب سيناء.

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شروق وجدى

وقالت الوزارة إنه بذلك يصل إجماليِ ما تم توزيعُهُ من لحومِ الأضاحي الي 223 ألف كيلو من اللحوم بعدد من محافظات الجمهورية.

كما تطرق موجز الخدمات لإعلان مُحافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب بقطع المياه عن عدد من المناطق، مثل مناطق "سهل حمزة ومُتفرِعاتُهُ –شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية"، وذلك اعتباراً من الساعةِ العاشرة مساء اليوم الجُمعة حتى الساعة السادسة من صباح غد السبت، وذلك نظراً لأعمالِ تحويلات مترو الانفاق بالِمِنطقة.

ووجه محافظ الجيزة بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المُحددة وسرعه إعادة ضخ المياه للمناطق المُتأثرة فور انتهاء الأعمال، فيما أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمستشفيات تدبير احتياجاتِهِم من المياه خلال فترة الانقطاع.

كما تناول موجز الخدمات أسعار الذهب، حيثُ شَهِدَت انخفاضًا واضحًا خلال الأيام الماضية، أما اليوم فسجل سعر عيار 21، 881 جُنيهاً، فيما سجل عيار 18 755جُنيهاً للجرام.

أما عن التعاملات المالية فاستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجُنيه المصري عند 15.98 جُنيه للبيع، و15.88 جُنيه للشراء.

واختتم موجز الخدمات أخباره باخبار الطقس، حيثُ تتوقعُ هيئةُ الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجُمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، فيما تصل مُعدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80 %.



شروق وجدى

كما يتوقعُ الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

أما عن درجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29.