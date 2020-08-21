شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإدارية العليا تستكمل تلقى الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الجمعة، استقبال الطعون على قرار الهيئة بإعلان نتيجة الجولة الأولى، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن موعد تلقى الطعون، ويعتبر مجلس الدولة متواصل في العمل بعيدًا عن اي اجازات رسمية استجابة للجدول الزمني المقام من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلقت المحكمة الادارية العليا، امس الخميس، 5 طعون على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس وذلك كما حددت الهئية الوطنية للانتخابات، وتتلقي المحكمة الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود محكمة إدارية عليا واحدة بالقاهرة.

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وتقوم المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الاعادة لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المقرر التصويت فى جولة الإعادة بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر، وذلك لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، بينما تجرى عملية التصويت فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر، على أن تقوم الهيئة الوطنية بالفصل فى تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها فى موعد أقصاه 16 سبتمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اول أمس، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من اليوم.