شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف حقيقة 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات ، رصد 13 شائعة انتشرت فى أسبوع .
وتضمنت هذه الشائعات حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة ووجود عجز في أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية وأخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع واستبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة
وشملت الشائعات بيع وحدات من الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين وتفويض إحدى المؤسسات لتلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة وتداول منشور يتضمن قيمة المصروفات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2020/2021 واشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم شهادات ميلاد إصدار عام 2020 للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد
وتضمنت الشائعات تسكين طلاب جامعة الأزهر إجبارياً بالسكن الاقتصادي للمدينة الجامعية وغياب الرقابة على أسواق الأسماك مما تسبب في انتشار الأسماك الفاسدة واشتراط تسجيل أصحاب البطاقات التموينية بياناتهم على الرابط الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" للاستفادة من الخصومات عند الشراء من المنافذ وفرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول ومد فترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة أسبوعاً
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف حقيقة 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.