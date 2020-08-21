شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف حقيقة 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات ، رصد 13 شائعة انتشرت فى أسبوع .

Advertisements

وتضمنت هذه الشائعات حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة ووجود عجز في أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية وأخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع واستبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

وشملت الشائعات بيع وحدات من الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين وتفويض إحدى المؤسسات لتلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة وتداول منشور يتضمن قيمة المصروفات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2020/2021 واشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم شهادات ميلاد إصدار عام 2020 للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد

وتضمنت الشائعات تسكين طلاب جامعة الأزهر إجبارياً بالسكن الاقتصادي للمدينة الجامعية وغياب الرقابة على أسواق الأسماك مما تسبب في انتشار الأسماك الفاسدة واشتراط تسجيل أصحاب البطاقات التموينية بياناتهم على الرابط الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" للاستفادة من الخصومات عند الشراء من المنافذ وفرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول ومد فترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة أسبوعاً