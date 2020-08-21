شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 172 رحلة دولية تنقل على متنها 19806 ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة 172 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات بعدد ركاب 19806 وأوضحت المصادر أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها نيويورك فرانكفورت باريس لندن أمستردام بودابست كوبنهاجن روما ميلانو أثينا دوالا برلين ميونخ لارناكا وشاندو بيروت جده دبى الشارقه الرياض وأبوظبى وتبلغ رحلات السفر 86 وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ عدد ركاب 9175

فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 86 رحلة تنقل على متنها 10631راكبا، فىً حين تكون رحلات الوصول قادمة من عدة وجهات دولية منها واشنطن لندن باريس ملانو روما أثينا برلين ميونخ كوبنهاجن لندن باريس

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.