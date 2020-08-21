شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد": أنهينا تطوير 173 محطة بتكلفة 1.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد الانتهاء من أعمال تطوير 173 محطة على مستوى الجمهورية بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه، ضمن مخطط رفع كفاءة وتطوير 180 محطة من محطات السكة الحديد، حيث جارى حاليا إنهاء تطوير الـ 7 محطات المتبقية.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تنفذ بالتوازى مشروع لتطوير 1120 مزلقان على خطوط السكة الحديد وتحويلها للعمل إلكترونيا بتكلفة 2.548 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لـ 700 مزلقانا وإنهاء التطوير الكامل لعدد 439 وتحويلهم للعمل آليا.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن خطة تطوير المزلقانات تستهدف زيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة بما سينعكس على تحسين مستوى الخدمة ومواجهة حوادث القطارات خصوصا الناتجة عن اقتحام المزلقانات.