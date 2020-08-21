شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى بيع وحدات من الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل لغير المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الإسكان، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء حول بيع وحدات من الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل لغير المصريين، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، مُوضحةً أن كافة الوحدات المطروحة بمشروعات الإسكان الاجتماعى الخاصة بمحدودى الدخل تشترط أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، لا يقل سنه عن 21 عاماً يتمتع بأهلية التصرف والتعاقد، وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم لمواطنيها.

وفى سياق متصل، فقد تم فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطى الدخل، تطرحها الوزارة مُمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتي شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، حيث يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر 2020.