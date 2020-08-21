شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق: المرحلة الأولى تبدأ السبت.. وللطالب حق تعديل رغباته خلال 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد عطا المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ورئيس قطاع التعليم العالى المرحلة الأولى للتنسيق ستبدا من يوم السبت 22 / 8 حتى الأربعاء 26 / 8.
ووجه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على التليفزيون المصرى نصائح للطلاب لابد من تركيز الطالب على الكلية التي يرغب الالتحاق بها ولابد من كتابة جميع الكليات حتى لا تفاجأ أن كلية كان من الممكن ان تلتحق بها ولم تتمكن من الوصول إليها .
وتابع: إن الموقع متاح خلال الـ5 أيام ان يعدل الطالب رغباته، وتم فتح معامل التنسيق وتم تجهيزها لاستقبال الطلاب ومساعدتهم في كتابة رغباتهم للتيسير على الطلاب الذين لا يملكون كمبيوتر وتم التشديد على كل الإجراءات الاحترازية.
وأكمل: لأول مرة هذا العام لدينا جامعة العلوم والتكنولوجيا فيها كلية هندسة وكلية علوم بجامعة زويل والجامعة المصرية اليابانية بها كلية هندسة وكلية إدارة اعمال الدولية والإنسانيات ونصيحة للطلبة الذين سيكتبون هذه الكليات ستكون بمصروفات وسيتم إجراء مقابلات وامتحان في اللغة الإنجليزية ومن لا يجتاز الامتحان سيتم إلحاقة بالرغبة التالية في التنسيق ولابد أن يكتب الطالب الـ75 رغبة ولن يقبل إلا بعد استكمالها وهناك دليل على الموقع يشرح كيفية التسجيل.
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