«الصحة» تعلن إرشادات طبية لدخول المساجد للوقاية من كورونا مع اقتراب صلاة الجمعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتزامن مع قرب عودة صلاة الجمعة في المساجد، الارشادات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، داخل المساجد، لحماية المصلين من خطر العدوي.
وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، انه لابد من الحفاظ على التباعد البدني بما لا يقل عن متر واحد، بالاضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة الطبية.
وأضاف مجاد، إنه الارشادات تتضمن ايضا ضرورة وجود مناشف للاستعمال مرة واحدة فقط مع توافر سلال للقمامة، وتوافر الماء والصابون ومحلول فرك اليدين الكحول، واستخدام كل شخص سجادة صلاة خاصة به، والالتزام باداب العطش والكحة داخل المنديل أو باستخدام مرفق اليدين.
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