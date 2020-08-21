شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن بكفر الشيخ يسدد 33 مليون جنيه للدولة قيمة التصالح على 9 مخالفات بناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات نحو ٦٨٨ ألف طلب.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الجمعة، إن إجمالي المتحصلات المالية من طلبات التصالح على مستوى المحافظات بلغ نحو ٣.٨ مليار جنيه حتي ١٨ أغسطس الجاري، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بالمحافظات بما يدعم استيفاء حقوق الدولة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

كما أعلن شعراوي، عن قيام أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ بسداد مبلغ 33 مليون جنيه عن قيمة التصالح مع الدولة في 9 طلبات للتصالح في مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف أن المواطن ( ع. م. م. ع ) تقدم وكيلاً عنه بتسع طلبات للتصالح عن الأبراج التسعة المملوكة له بشارع مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ، حيث قامت اللجنة الفنية المعنية بمراجعة الملفات الخاصة بالطلبات التي تقدم بها المواطن وتحرير نموذج رقم ( 5 ) وتم معاينة المبانى المراد التصالح بشأنها على الطبيعة وتحديد المخالفات ومساحتها في كل عقار على حده، وذلك تحت إشراف ومتابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتم تقدير قيمة مقابل التصالح له وقام المواطن بسداد كامل قيمة مقابل التصالح في الحساب المخصص لذلك الذي اعلنته المحافظة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها المحافظين والقيادات المحلية في هذا الملف الهام الذي يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء، مطالبا المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين في التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات.

وكلف شعراوي، المحافظين باستمرار المرور الدورى على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة، مشددا على أن جزء كبير من المبالغ التي سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والإسكان الإجتماعى وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين .

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال قرار مد مهلة دفع مبالغ جديدة التصالح لتقنين أوضاعهم.

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وأكد الوزير أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات.