شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تفند شائعة فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اشتراط تسجيل أصحاب البطاقات التموينية بياناتهم على الرابط الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" للاستفادة من الخصومات عند الشراء من المنافذ، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الدعم المخصص لهم في المبادرة من خلال تقديم بطاقات الرقم القومي فقط لمراكز البيع التي يريدون الشراء منها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.
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