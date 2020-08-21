مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 فى انقلاب سيارة ميكروباص بالوادى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 14 أخرون في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، صباح اليوم الجمعة، في طريق الأقصر – مركز باريس في الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد توفيق، مدير امن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد وفاة 3 أشخاص وإصابة أخرين في حادث مروري بالطريق الواصل بين مركز باريس في المحافظة ومدينة الأقصر.
تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بمنطقة الكيلو 125 في طريق قرية بغداد بمركز باريس-محافظة الأقصر، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 أخرين.
تبين أن المتوفين هم يوسف محمد يوسف، 17 عاما، من سوهاج، بينما الجثتان الأخيرتان مجهولتان، وأصيب 14 شخصا، أحدهم مجهول الهوية وفي غيبوبة، بينما أصيب كل من محمود محمد محمود، 15 عاما من الفيوم، محمود عبد الله حسن، 24 سنة من قنا، رفعت أحمد محمد، 31 عاما، من الأقصر، محمود محمد أحمد، 20 عاما، من الأقصر، هلالي عبادي علي، 47 عامًا، من الأقصر، حمزة عبد الحميد حمزة، 21 عامًا من قنا، إبراهيم محمد إبراهيم 23 سنة من قنا، أحمد محمد أحمد 27 عاما، من قنا، محمد علواني مستعد، 20 عاما، م الفيوم، أحمد جمال سعدي، 29 عاما، من قنا، شعبان فتحي محمد، 35 عاما، من أرمنت في الأقصر، مبارك محروس عبد السميع، 26 عاما من قنا، عبد الجليل محمد عبد الجليل، 29 عاما، من أسوان، وجرى نقلهم لمستشفى أرمنت العام في محافظة الأقصر لتلقي العلاج.
تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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