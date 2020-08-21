شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: محاضر فورية لمراكز الإدمان المخالفة لاشتراطات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بقيام إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بدورها المنوط فى كافة مجالات الحفاظ على صحة المواطن، والتأكد من مدى سلامة الخدمة المقدمة له خاصة فى مجال الصحة العامة والصحة المهنية، فضلا عن التأكد من صلاحية وجودة الجهات المقدمة لهذه الخدمات.

فى هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ولمدة ستة أيام على التوالى بحملات تفتيشية موسعة للوقوف على مدى التزام المراكز الخاصة لعلاج الادمان والتأهيل النفسى بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المراكز، فضلا على حصولها على التراخيص والاشتراطات اللازمة للعمل فى هذا المجال.

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية ، أن هذه الحملات أسفرت تحرير محاضر فورية لعدد من هذه المراكز نتيجة لمخالفتها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما تم ضبط عدد منها تدار بدون ترخيص من الجهات المعنية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز والتى تمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

وشارك فى هذه الحملات المهندس كيميائى أحمد حسن من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

ومن ناحية أخرى أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 571 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2649 شاباً .

Advertisements

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت مليون و 637 ألف جنيه على 1624 عاملا رعاية اجتماعية وصحية ، منها مليون و608 آلاف جنيه على الرعاية الاجتماعية لـ 1608 عاملا من العمال المسجلين ، فضلاً عن صرف 27 ألف جنيه لـ 13 عاملاً منح رعاية اجتماعية ، و2000 جنيه لعامل رعاية صحية .

وقال أحمد القللى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي: إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 367 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 880 منشأة وتم القيام بـ 27 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقى 44 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها ، وإحالة 14 شكوى منهم للقضاء ، ومازالت 28 شكوى منها تحت البحث والدراسة خلال الشهر .

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 121 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.