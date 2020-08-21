شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه المنشية 2 تحصل على تجديد اعتماد شهادة T S M والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن عدد مرافق مياه الشرب الحاصلة على شهادة "الإدارة الفنية للتنمية المستدامة" TSM من المحطات والشبكات بلغ 220 مرفق، بعد تجديد حصول محطة مياه المنشية 2 بالإسكندرية على الشهادة أمس عبر "الفيديوكونفراس"، يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق لتحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وفى سياق متصل، قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه تم تجديد حصول محطة مياه المنشية2 على شهادة الاعتماد الدولية في الإدارة الفنية للتنمية المستدامة T.S.M للمرة الثالثة، والخامسة علي مستوي الشركات التابعة.

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وتابع أنه تم مراجعة المحطة والتفتيش عليها ومراقبة العنابر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن حصول محطة مياه المنشية 2 على شهادة TSM يأتى ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة.

وأضاف، أن الحصول على الشهادة يأتى بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب، لتصل الطاقة التصميمية للمحطة لـ 240 الف متر مكعب في اليوم.

وأكد الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة، أن شركة مياه الإسكندرية كان لها الريادة في نظام تحليل بيانات المحطات علي مستوي الشركات التابعة وطالب بوضع آليات متطورة وتفعيل أحدث البرامج لدعم سياسة تحليل بيانات ومعلومات كل محطة من أجل الارتقاء بكفاءة التشغيل والإنتاج والصيانة على النحو المطلوب.

ووجه الشكر للعاملين وجميع من ساهموا في حصول المحطة على الشهادة بواسطة الفيديو كونفرانس، ما أسهم فى تحسين واستدامة الخدمات المقدمة ضمن خطة التحول الرقمى تمهيدا لإطلاق المنصة الرقمية لTSM.