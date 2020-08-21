شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 1.6مليون طائر ضد انفلونزا الطيور ونقل 2.6 مليون بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والامراض الوبائية والتى قام بها اطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات قد اسفرت عــــن تحصين (1,691,612) طائر خلال شهر يولية 2020.

وقال تقرير الخدمات البيطرية ، أن الهيئة ممثلة فى الادارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها اصدار شهادات الامــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى بعد معاينتها وقد بلغ اجمالى عــدد المزارع التى تـــم معاينتها (850) مزرعة خلال نفس الفترة ، وبلغت إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الادارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات(2816) تصريح وبلغ اجمالى عدد الطيور المنقولة بين المحافظات ( 2,667,449) طائر .

وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثــــروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتى تهدف الى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.

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وذكر تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم تطبيق الامان الحيوى بالمزارع ، معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الاعلاف واعداد شهادات الامــــان الحيوى تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها ، اعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح اجراءات مكافحة المرض ، تنفيذ برامج المنشأت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن ، ومعاينات المزارع كمحجـــر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت اشراف الهيئة .

وأوضح التقرير ، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل ، عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الامان الحيوى لمنع انتشار الامراض بين المزارع ، ويتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات ، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين ( جرعة أولية ،و جرعة منشطة ) قبل تسويقها .

و تحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم ، متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات ، وخفض الحمل الفيروسى من خلال تعاون الطب البيطرى والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسى من خلال تطهير الاسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات ارشادية على مستوى جميع المديريات.