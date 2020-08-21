شكرا لقرائتكم خبر عن "من فقه الواقع.. الهجرة وحب الوطن".. مقال لمفتى الجمهورية فى نشرة "جسور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم،عن صدور العدد الجديد من نشرة "جسور"، مؤكدة أن فريق التحرير دأب على تنويع الأفكار والقضايا التي تتناولها النشرة كل عدد، بحيث يمكن النظر في الموضوعات القديمة التراثية، والمعاصرة التي يتوق إليها القارئ وتزداد أهمية مع الوقت بفعل ما صار يحكم العلاقات الإنسانية من صراع وتناحر وتكالب جماعات إرهابية ضالة في مختلف بقاع العالم الإسلامي.

وقالت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى بيان اليوم، إن العدد يقدم مجموعة جديدة من الموضوعات والتقارير ذات القواسم المشتركة بين شعوب العالم الإسلامي سعيًا لوضع القارئ عند نقاط الوعى، والإحاطة بما يدور من حولنا ويهدد نسيجنا المجتمعي تزامناً مع حلول هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ويضم العدد كلمة افتتاحية لفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- تأتي بعنوان: "من فقه الواقع.. الهجرة وحب الوطن"، ويتناول فيها فضيلته الجذور الإنسانية والشرعيَّة للهجرة النبوية التي جعلت لذكراها العطرة عند المسلمين معنًى رفيعًا ورمزًا لصناعة الأمل وتحقيق العدل والمساواة والأخوة وبناء الأوطان، مع كونها مثلت منطلقًا لتاريخ الإسلام من خلال بدء التقويم الهجري في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وفى باب "عالم الإفتاء" تطالعون جولة إخبارية مكثفة مجموعة من أهم أخبار عالم الإفتاء والمؤسسات الإفتائية حول العالم.

كما يتناول باب "المؤشر العالمي للفتوى" تقارير وتحليلات مهمة حول "قراءة حركية للسيرة النبوية لدى التنظيمات الإرهابية"، ولماذا حولت جماعات الإسلام السياسي وتنظيمات الضلال "السيرة النبوية المشرفة" لسيرة تنظيم سري؟

كذلك يتناول الباب تقريرًا آخر مهمًا بشأن موسم "الحج الاستثنائي".. وكيف بدا الحج هذا العام بإجراءاته الاستثنائية ترسيخًا لأهمية فقه النوازل وحفظ النفس في محاربة الأوبئة.

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أما في باب "رؤى إفتائية" فيتناول العدد أثر الهجرة النبوية في بناء الدولة والتشريع، وكيف كانت السيرة النبوية وستظل هي النبراس الذي يهتدي به المسلمون على شتى طوائفهم وطبقاتهم وتخصصاتهم.

وفي سياق ذي شأن يتناول باب " فتوى أسهمت في حل مشكلة" مسألة الإقامة ببلاد غير المسلمين، حيث درج المسلمون مع بداية كل عام هجري جديد على أن يحتفلوا بذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، ولم يكن هذا الاحتفال ناشئًا عن رغبة في إكثار المناسبات الإسلامية خلال العام، وإنما كان لعظم وأهمية حادث الهجرة النبوية المشرفة.

وفي باب مراجع إفتائية كتاب "تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء"، لفضيلة الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي.

وفي باب تطوير المؤسسات الإفتائية تطالعون معنا الحلقه (4-6) حول تطبيق إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية وتقييم أداء المؤسسة الإفتائية.

وإثراءً لموضوعات العدد تطالعون في باب منبر المفتين مقالًا مهمًا للدكتور محمد البشاري الأمين العام لمجلس المجتمعات المسلمة، بعنوان "التراث.. إشكالية المناهج في إدارة الخلاف".

وفي ختام العدد يكتب فضيلة الدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتي مصر والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- مقالًا مهمًا باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان " خطر القراءة المتطرفة للسيرة النبوية".