شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول جراحة نادرة لترميم تشوه عظام وجه وفكين بالتأمين الصحى الشامل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مستشفى السلام التابعة للهيئة لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد والتى تقدم الخدمات الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل نجاح أول جراحة لترميم وإصلاح كسور الوجه والفكين، وتعد هذه الجراحة هى الأولى من نوعها فى هذا التخصص داخل محافظة ببورسعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن العملية التى تم إجراءها برئاسة الدكتور إبراهيم الشراباصى استشارى جراحة الوجه والفكين، وفريقه الطبى الذى ضم الدكتورة ميرنا الجمال، و الدكتور مازن الخميسى فى تخصص الوجه والفكين و الدكتور أحمد الشرقاوى تخصص التخدير، استمرت على مدار 8 ساعات وكللت بالنجاح ، حيث تم إصلاح وترميم تشوه عظام الوجه والفكين للمريض ، وهو الآن تحت الملاحظة.

وتابعت الهيئة : تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمريض البالغ من العمر 26 سنة قبل إجراء العملية ، وتبين أن المريض يعانى من كسور متعددة بالجانب الأيسر وكسر فى قاع العين وعدم تطابق فى الفكين، فيما تمكن الفريق الطبى من إجراء العملية بمهارة عالية، مشيرة إلى أن حالة المريض فى تحسن مستمر، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى الآن.

وأشار الدكتور محمد فهيم موسى المشرف العام على الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بهيئة الرعاية الصحية، إلى إدراج 3 تخصصات ضمن حزم العمليات التى يتم إجرائها داخل مستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد منذ بداية شهر أغسطس الجاري، وتشمل تخصصات "جراحة الوجه والفكين، جراحات التجميل، جراحات المخ والأعصاب " ، لافتًا إلى إجراء 24 عملية كبرى وذات مهارة فى هذه التخصصات الجديدة خلال النصف الأول من شهر أغسطس .

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ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن القائمين على منظومة التأمين الصحى الشامل لا يدخرون جهدًا فى توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن الخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية أصبحت متوفرة لدرجة أن المريض لا يخرج للحصول على الخدمة الطبية خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية المتميزة سواء الكشف الطبى أو العمليات.

وتابع السبكى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى دائمًا إلى تطوير حزم الخدمات الطبية المقدمة من خلال منشآتها الصحية والتى تعمل حاليًا بمحافظة بورسعيد كأولى محافظات التأمين الصحى الشامل، وقريبًا بمحافظة الأقصر إلى أن تمتد لتشمل كل شبر فى مصر، لافتًا إلى متابعة احتياج محافظة بورسعيد بصورة مستمرة للوقوف على أرض الواقع وتقديم خدمة مميزة تخدم المنتفعين بالمحافظة فعليًا طبقًا لاحتياجاتهم ، ومن هنا تم إدراج عدة تخصصات داخل العمليات بحيث لا يحتاج المنتفع للخروج خارج المحافظة للحصول عليها، وإنما يحصل عليها ضمن حقوقه من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

يشار إلى أن مستشفى السلام بورسعيد هى مستشفى تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتقع بحى الشرق بمحافظة بورسعيد، ومكونة من أربع مبانى لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، فيما تضم الطاقة الاستيعابية للمستشفى 40 سريد داخلي، 18 عناية كبار،14 عناية أطفال ، إلى جانب 4غرف للعمليات و 6أسرة إفاقة فضلًا عن 26 حضانة لحديثى الولادة .