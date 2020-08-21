جامعة الأزهر تفند شائعة تسكين الطلاب إجباريا بالسكن الاقتصادى للمدينة الجامعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت جامعة الأزهر فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تسكين طلاب جامعة الأزهر إجبارياً بالسكن الاقتصادى للمدينة الجامعية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أى من طلاب أو طالبات جامعة الأزهر على السكن الاقتصادى بالمدينة الجامعية.
وشددت على أن الجامعة تكفل لكل الطلاب والطالبات حرية الاختيار فى السكن بالمدن الجامعية سواء كان السكن اقتصادياً أو عادياً دون أى إجبار، مُوضحةً أن الجامعة تعمل حالياً على رفع كفاءة المدينة الجامعية وتحسين الخدمات بها.
وفى إطار الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، فقد تم افتتاح المبنى الاقتصادى الجديد، وذلك بهدف رفع كفاءة المدينة الجامعية من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وتم تزويد المبنى بعدد من الخدمات لعل أبرزها، توفير قاعة للمكتبة خاصة بطالبات المبنى، وكذلك توفير مطعم خاص بالمبنى، ويتم تسكين 3 طالبات فقط بالغرفة الواحدة، علماً بأنه سيتم إنشاء بوابة منفصلة وخاصة فقط للطالبات للدخول والخروج من اتجاه الحى السادس، وإحاطة المبنى بسور من داخل المدينة بنين لتوفير الخصوصية للطالبات.
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