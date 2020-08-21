شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الدواجن بسب زيادة الإنتاج ومخزون لحوم الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، إن انخفاض اسعار الدواجن يهدد حلم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء، لافتا أن انتاج مصر حاليا وصل الي1.6 مليار طائر والفجوة الموجودة ما بين الانتاج و الاستهلاك حوالي5%فقط لكن تدنى الاسعار حاليا ووصول كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة من 16الي17 جنيه يؤدى لخسائر كبيره لمزارعى الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة تربية الدواجن من اعلاف وادويه وكتاكيت وايدى عامله ولوازم اخرى ، حيث يجبر الكثير من صغار مربى الدواجن إلى الخروج من السوق نتيجة لتفاقم الخسائر وعدم مقدرتهم على بداية دورة جديده خاصة أن معظمهم يشتغلون بالسلف والدين .

وأضاف نقيب الفلاحين ، فى بيان له اليوم الجمعة أن اسباب انخفاض اسعار الدواجن يرجع إلى كثرة المعروض مع قلة الطلب ومع عدم انتشار امراض وبائية زاد الانتاج ، و فى ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطنين نتيجة لتدنى الاحوال الاقتصادية الحالى خاصة مع وجود مخزون بالثلاجات لدى الكثيرين من لحوم عيد الأضحى وضعف التصدير وارتباك عمل المطاعم بسبب تداعيات فيروس كورونا وتوقف السياحة والذى ادى الى اغلاق الفنادق ادت كل هذه العوامل لانخفاض اسعار الدواجن إلى اقل من ثمن التكلفة مما ينذر بخسائر فادحه للمربين .

وأكد نقيب الفلاحين، أن على الدولة دعم صناعة وزراعة الدواجن والعمل على فتح اسواق خارجيه لتصدير الفائض حفاظا على هذه الصناعة المهمة من الانهيار، موضحا أنه يجب انشاء صندوق تكافل زراعى لدعم زراعة الدواجن فى حالة تعرضها لخسائر كبيرة مع العمل بجديه لتوفير اعلاف الدواجن ومستلزمات الزراعة الاخرى من كتاكيت وأمصال ومبيدات وادويه لازمه بأسعار مناسبه وكميات كافيه، بالإضافة لضرورة وقف تداول الفراخ الحيه وتحويل محلات بيع الدواجن الحيه لبيع الدواجن المجمدة والمبردة وتوفير طرق للنقل الامن للدواجن.