شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تفند شائعة تفويض إحدى المؤسسات لتلقى طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تفويض إحدى المؤسسات لتلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتفويض أي من المؤسسات لتلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، مُوضحةً أن تلك المؤسسات لا علاقة لها بالوزارة نهائياً، وأن عملية التقديم بالجامعات الأهلية تتم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الجامعات، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب للتربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

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جدير بالذكر أن الجامعات الأهلية تسهم في إتاحة تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ويصاحب ذلك بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية فى مجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والأفريقية، كما تهدف إلى التميز المبني على معايير الجودة المصرية والعالمية، وكذلك تعمل على خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مصر بشكل عام، والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.

وتتكون كل جامعة أهلية من مجموعة من الكليات والمعاهد، وتحتوي كل كلية أو معهد على مجموعة من الأقسام العلمية، على أن يتولى كل قسم بالكلية طرح المقررات الدراسية التي تقع في نطاق تخصصه، ويضم المعامل التي تخدم المقررات الدراسية التي يطرحها ، وكذلك التي تستخدم في تنفيذ الأبحاث العلمية، كما تطرح الجامعات الأهلية مجموعة من البرامج الدراسية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، الحالية والمستقبلية.