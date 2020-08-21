شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يوجه 14 نصيحة وقاعدة لطلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه مع قرب بداية العام الدراسي كل عام وبعد إعلان نتائج امتحانات طلاب الثانوية العامة وبدء إجراءات دخولهم المرحلة الجامعية، يسألني الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن نصائحي لأبنائهم، مضيفًا أن قواعد النجاح تعددت عبر التاريخ؛ لكن لكل منا رؤيته الخاصة.

ونشر الدكتور الخشت، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 7 قواعد عامة لتحقيق الذات والنجاح، و7 نصائح وجهها لطلاب الثانوية العامة الذين سيلتحقون بالمرحلة الجامعية قريبًا، مستشهدًا بقول السيد المسيح: اقرعوا يفتح لكم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن رؤيته لتحقيق الذات والنجاح تتلخص في 7 قواعد وهي:

1. اعرف نفسك: لابد أن تعرف قدراتك ومواهبك، واعمل على تنميتها.

2. التغيير يبدأ بالعقل: اذا أردت أن تغير نفسك ابدأ بتغيير طريقة تفكيرك؛ فتغيير الإنسان يبدأ من تغيير العقل.

3. حدد هدفك: لابد أن يكون لك هدف مرحلي، وأن يكون لك غاية استراتيجية. وإن فشلت حاول ثم حاول، فالصواب لا يأتي دوما إلا بعد محاولات خاطئة.

4. اصنع تاريخك: يجب عدم الاعتماد على الحظ، بل لابد من الإرادة والتخطيط والعمل المتقن واتباع كل الوسائل الصحيحة المؤدية لتحقيق الهدف.

5. المعرفة قوة: اسلك طريق العلم، فالعلم هو طريق التقدم، وبالعلم يعز الله قوما ويذل آخرين. ويجب أن تتوسع في القراءة، خاصة القراءة التي تساهم في تحسين طرق التفكير وتزيد معرفتك بنفسك وبالعالم من حولك.

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6. اربط تجربتك الخاصة بتجربة الوطن: فتقدمك مرتبط بتقدمه، وأمنك مرتبط بأمنه، وسلامتك مرتبطة بسلامته.

7. شعارك في الحياة: ليكن (إلى النجوم من خلال العقل والمشقة)، والبداية الآن وليس غدا. صنع المستقبل يبدأ الآن. المهم أن تبدأ حتى ولو بالقليل، والمهم أن تواصل، فخير الأعمال أدومها وإن قل.

كما قدم الدكتور محمد الخشت، 7 نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل التحاقهم بالجامعة قائلًا أوصيهم بعدة وصايا، أهمها:

1. اختر الكلية التي تتلاءم مع قدراتك وتُحب التخصص فيها، ولا تختار كليتك على أساس المجموع.

2. الحياة الجامعية من أجمل مراحل الحياة، فلا تضيعها في جنبات الطرق، بل قسم وقتك بين بناء الذات والاستمتاع بالحياة الجامعية. قسم وقتك بين حضور المحاضرات والمذاكرة والجلوس مع أصدقائك والخروج معهم إلى المتاحف والمسارح والحدائق وغيرها من الأماكن الهادفة والممتعة في الوقت نفسه.

3. انضم للأنشطة الطلابية ومارس الأنشطة المشتركة التى تستمع بها وتثري مواهبك وتكون فرصة للتعبير الإبداعي عن طاقاتك.

4. ساعد الآخرين وتطوع في الأعمال الاجتماعية.

5. نمي مهاراتك المختلفة خلال الفترة الجامعية.

6. كون شخصيتك لتكون صاحب رأي محترم في مختلف القضايا.

7. ابتعد عن الملازم والمذكرات والملخصات لأنها غير دقيقة ويعدها غير المتخصصين. ووسع من قاعدة معلوماتك وارجع الى مراجع متعددة للمادة العلمية.