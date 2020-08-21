شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى طب أطفال: عودة المدارس ضرورية لتخريج أطفال أسوياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد جمال أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة إن عودة المدارس لأنها ليس لها دور تعليمى فقط ولكن لها دور مؤسسى في تعليم الأطفال السلوكيات ويساهم في تخريج أطفال أسوياء وبقاء الأطفال في المنازل شيء صعب جدا على الأطفال وأولياء الأمور.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على التليفزيون المصرى: دور الأهل أهم من المدارس بكثير بالنسبة للأطفال لأنهم هم من يسمع الأطفال كلامهم وهم من يذهبون بهم إلى المدارس ، ولابد أن نعلم الأطفال عدم المشاركة في الأكل أو استخدام زجاجات المياه، وأن يستعين بالمدرسة في حال شعوره بالتعب.

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وتابع: هناك بعض الإجراءات العملية وأخرى غير عملية من غير العملية هي إجراء كشف دورى أو تحليل دورى على المدرسين والعاملين كل أسبوعين لأن فترة الحضانة للفيروس حوالى أسبوعين ولا ينفع أن أقوم بقياس درجات الحرارة بين كل حصة والأخرى، ولكن الأجدى ان نقيس الحرارة قبل ركوب الأطفال للباص، الأمر الآخر ان يكون لكل طفل كرسى منفرد وأن تكون الكراسى مرقمة وفى حال إصابة طفل من الممكن ان نحدد المخالطين له بسهولة.