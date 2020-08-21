شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأوقاف: الجمعة القادمة الفرحة الكبرى ورصدنا إيجابيات كثيرة من المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة نحمد الله على هذه الانفراجة التي أثلجت الصدور وأسأل الهه أن تتم الانفراجة كاملة والجمعة القادمة ستكون الفرحة الكبيرة بعودة صلاة الجمعة ولدينا يقين في وعى الشعب المصرى وكانت لنا تجربة في عودة الصلاة العادية ولمسنا التزام الناس بالإجراءات الاحترازية ورصدنا إيجابيات كثيرة من الناس من توفير كمامات وسجادات صلاة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى إن الضوابط هي نفسها التي كانت مفروضة على الصلوات العادية ونناشد المصلين بالقدوم إلى المسجد وهم على وضوء وستكون هناك علامات للمصلين على الأرض والمساجد التي ستفتح هي المساجد الكبيرة ونحن نراهن على وعى الشعب المصرى، وملحقات المساجد ستكون مغلقة من دور مناسبات ودورات مياه ولن يتم الفتح للزوايا الصغيرة.

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وتابع: وهناك ناحية فقهية علمية لابد أن تأخذ الناس بالها منها من السهل أن تشدد على الناس فلا حرج على من صلى الجمعة ظهرا في المنزل خلال فترة الافتتاح الجزئى لأننا لم نصل إلى مرحلة الفتح الكلى ومن لا يأتي إلى المسجد للإفساح على الناس هذا فهم لصحيح الدين ولا نستطيع ان نقول إن الجمعة الآن فيها إلزام للناس .