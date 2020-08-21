احتراق 17 منزلا وانهيار 3 عقارات وجريمة أسرية في الأقصر.. أبرز حوادث الأسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين الانتقام بالقتل في قضايا شرف وخلافات أسرية.

وتحمل السطور التالية أبرز الجرائم والوقائع التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع.

حادث انهيار عقار قصر النيل| الأمن يخلي 3 عقارات مجاورة وسلالم هيدروليكية لإنقاذ العالقين (صور)

بدأت أجهزة الأمن في إخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار قصر النيل المنهار، وسط العاصمة؛ حرصًا على سلامتهم.

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تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب طفلة كفرالشيخ على يد ضابط مفصول بالجيزة

فجر المهندس صبري عبدالمنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب الطفلة أمنية إبراهيم 9 سنوات، على يد ضابط مفصول، وزوجته المغربية.

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"ظل الموت" في 12 صورة.. "معدية البحيرة" ملاذ أهالي ضحاياها من الشمس الحارقة

رغم تسببها في فقدان أعزاء لهم وأحبابهم، لم يجد أهالي ضحايا معدية الموت الغارقة بالبحيرة سوى الجزء الباقي منها خارج المياه ليتخذوا منه ملاذًا يقيهم أشعة الشمس الحارقة أثناء انتظارهم لخروج جثث الضحايا.

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الحماية المدنية تنقذ 8 أشخاص من العالقين في انهيار عقار قصر النيل -(صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ 8 أشخاص من العالقين في انهيار عقار قصر النيل بوسط القاهرة.

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"أشلاء في الفريزر".. القبض على جزار متهم بتقطيع زوجته بالهرم

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته وتقطيعها أجزاء ووضعها داخل أكياس بثلاجة المنزل بحي الهرم.

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ننشر أسماء المصابين خلال حريق هائل في 17 منزلًا بـ"قنا"

حصل "الخليج 365" على قائمة بأسماء 9 أشخاص أصيبوا في حريق هائل نشب في 17 منزلا بقرية الأوسط سمهود بمركز أبوتشت بشمال قنا، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحالة اختناق.

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قتلت شقيقتها وطعنت والدها وحاولت الانتحار.. بدء التحقيق مع متهمة في الأقصر

بدأت نيابة مركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر التحقيقات في واقعة إقدام فتاة على قتل شقيقتها وإصابة والدها بجروح ثم حاولت الانتحار.

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عامل يذبح عشيق زوجته بعد ضبطه بأوضاع مخلة داخل شقته في 15مايو

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل عامل لشكه في وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، أثناء.

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استخراج جثة وإنقاذ 4 أشخاص في عقار الإسكندرية المنهار.. وإخلاء منزل مجاور

تمكنت قوات الحماية المدنية، عصر اليوم الأحد، من استخراج جثة سيدة وإنقاذ 4 آخرين من أسفل أنقاض عقار حارة الحشرات المنهار بحي الجمرك في الإسكندرية.

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