شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة الجمعة اليوم 21 أغسطس فى جميع المدن المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حدد موقع دار الإفتاء المصرية موعد صلاة الظهر اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للمساحة، ونذكر موعد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية حسب مواقيت الصلاة في تلك المدن. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عودة صلاة الجمعة في المساجد اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس. وإلى حضراتكم مواقيت صلاة الجمعة اليوم 21/8/2020 المدينة الظهر القـاهـرة 11:58 ص الأسكندرية 12:03 م طنطــا 11:59 ص المنصورة 11:58 ص الزقـازيق 11:57 ص أسيــوط 11:58 ص سـوهاج 11:56 ص بنى سويف 11:59 ص المنـيـا 12:00 م قـــنا 11:52 ص أســوان 11:51 ص مطـروح 12:14 م الغردقـة 11:48 ص الخارجـة 12:02 م الإسماعيلية 11:54 ص دميـاط 11:56 ص السـلوم 12:22 م نويـبع 11:45 ص حلايــب 11:37 ص شرم الشيخ 11:46 ص الفـيــوم 12:00 م 06-أكتوبر 11:59 ص كفر الشيخ 11:59 ص الحامول 11:59 ص بلطيم 11:59 ص طابا 11:46 ص راس سدر 11:52 ص الطـــور 11:49 ص دهب 11:45 ص Advertisements ابوزنيمة 11:51 ص راس غارب 11:50 ص القصير 11:46 ص برنيس 11:41 ص سفاجة 11:47 ص مرسى علم 11:44 ص شلاتين 11:41 ص سيدى برانى 12:19 م الضبعة 12:09 م العلمين 12:07 م واحة سيوة 12:21 م موط (الداخلة ) 12:08 م الفرافرة 12:11 م البويطى 12:07 م باريس 12:01 م المحلة الكبرى 11:59 ص الحمام 12:59 م نجع حمادى 11:54 ص بورسعيـد 11:54 ص السـويس 11:53 ص العريـش 11:48 ص الطـــور 11:49 ص دمنـهـور 12:01 م ادفو 05:50 م اسنا 11:53 ص القاهرة الجديدة 05:50 م توشكى 05:58 م الدلنجات 05:53 م كاترين 11:48 ص صلاة الجمعة بمساجد القاهرة - صورة أرشيفية الوضع في مصر

اصابات 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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