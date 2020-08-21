شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شروط للمنح المجانية لطلاب الثانوية بالجامعات الخاصة في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح اجتماعا لمناقشة ضوابط وشروط المنح الدراسية بالجامعات الخاصة وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة للمنح الجامعية بالمحافظة.

وعقب الاجتماع تم الإعلان عن وضع عن الضوابط الخاصة بالمنح الدراسية وهي:

1- أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من ابناء مطروح أو حاصل على الشهادة الاعدادية والثانوية من مطروح ومن أبوين مصريين.

2- الحصول على نسبة 92%كحد ادنى لطلبة علمى علوم 90% لطلبة علمى رياضيات /ادبى .

3- ألا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية (طب – طب اسنان – صيدلة – علاج طبيعى – هندسة ).

4- المعيارالأـساسي والتفاضل بين الطلاب هوالمجموع ويتم ترشيح الأعلى مجموعها ثم النزول تدريجياً وحال التساوى في المجموع يتم اللجوء للأعلى في المواد العلمية وعلما ً بأنه في حالة عدم إجتياز الطالب الإختبار بالجامعة المؤهل على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى.

5- حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية بناءاً على رغبته يتحمل الطالب الجزءالمتبقى من قيمةالمنحة دون الرجوع إلى المحافظةفى هذا الشأن وليس له الاحقيةفى الترشيح لكلية أخرى حال ورود منحة مجانية.

6- الاقامة بالجامعات الخاصةحسب الشروط الواردة بالمنحةوحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أي مصروفات .

7- حال ترشح الطالب لإحدى المنح وأبدى رغبتة بعدم القبول يتم تقديم إعتذار عنها .

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8- التقدم للحصول على المنح مجانا ً دون أي رسوم .

9- يتم تقديم أصول الأوراق للاطلاع وتقديم صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة والشهادة الاعدادية + صورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموذج المعد.

وأكد سكرتير عام ا لمحافظة انه سيتم الاعلان عن فتح باب التقديم للمنح عقب ظهور نتيجة المرحلة الاولى من التنسيق مشيرا إلى مساعي المحافظة المستمر مع عدد من الجامعات الخاصة لتوفير منح إضافية لأبنائها وتحقيق الاستفادة لهم ولدعم ورعاية أكبر عدد من طلاب المحافظة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمراجعة ملف المنح الدراسية بالجامعات الخاصة ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لها مع التأكيد على مراعاة الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.