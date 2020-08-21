84% من القراء يتوقعون فشل وزارة التعليم في السيطرة على الدروس الخصوصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 88% من قراء الخليج 365، ممن شاركوا في استطلاع بشأن مدى قدرة وزارة التعليم على القضاء على الدروس الخصوصية، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، عدم سيطرة الوزارة على ظاهرة الدروس، وعودتها مجدداً
وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن مدى قدرة وزارة التعليم على القضاء على الدروس الخصوصية، مع اقتراب العاد الدراسي الجديد، مع تأكيدها نجاحها في القضاء على الظاهرة، غير أن النتيجة جاءت بتوقع 16% من المشاركين نجاح الوزارة في القضاء على الدروس، بينما رأى 84 % أن الدروس الخصوصية ستعود كما كانت، مع بدء العام الدراسي الجديد، وأن وزارة التربية والتعليم لن تنجح في القضاء على الظاهرة.
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