شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات وفريق لمكافحة الغش فى امتحان الثانوية دور ثان غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2020، التى تنطلق السبت 22 أغسطس الجارى، مع قيام فريق مكافحة الغش بممارسة مهام عمله لكشف أى محاولات للغش أثنا ءانعقاد الامتحانات.

تنطلق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2020، السبت ، 22 أغسطس الجارى، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة سوف تبدأ وفق نفس الإجراءات الاحترازية التى تمت فى امتحان الدور الأول، وجاء جدول الامتحانات كالتالى:

ـ السبت 22 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية، الأحد 23 أغسطس اللغة الاجنبية الثانية، ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع، والإثنين 24 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية، والأربعاء 26 أغسطس امتحان الفيزياء و التاريخ، والخميس 27 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 29 أغسطس امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأحد 30 أغسطس امتحان الديناميكا، و الإثنين 31 أغسطس امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل، والأربعاء 2 سبتمبر الأحياء والفلسفة والاستاتيكا.

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وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع الطلاب وأولياء الأمور باتباع كافة الاحتياطات الصحية أثناء التواجد باللجان أو خارجها، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التسجيل على منصة thanaweya.net للوصول للمراجعات النهائية للمواد الدراسية الخاصة بالدور الثاني التي يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، ومنها: (اللغة الإنجليزية، الفيزياء، التاريخ، الكيمياء، اللغة العربية)، موضحة أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.