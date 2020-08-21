شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: أنهينا الاستعدادات لإجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ والمقرر أن تبدأ بعد غد السبت ،الموافق 22 من أغسطس الجاري، وتستمر حتى الأربعاء 2 من سبتمبر المقبل .

وسيؤدي امتحانات الدور الثاني 2500 طالب وطالبه في 13 لجنة موزعة على الإدارات منهم 4 لجان بمدينة كفر الشيخ ،«مدرسة الشهيد سمير مصطفى بدوي، وتم تخصيصها لطلاب مدارس بيلا ،ومدرسة سعد زغلول بغرب مدينة كفر الشيخ، مخصصة لطالبات مدارس بيلا، إضافة لمدرسة الشهيد هشام بركات الجديدة للبنات، ومدرسة الشهيد رياض للبنين “،ووجه محافظ كفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، بتخصيص لجان لمتابعة عملية نقل الطلاب بالتعاون مع مجلس الأمناء، في تمام الساعة السابعة والنصف صباح كل امتحان.

واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ،مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة ومنها مديرية الأمن بقيادة اللواء جمال العزب، مدير أمن كفر الشيخ ،و مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتورة بثينة كشك ،ومديرية الصحة ،بقيادة الدكتورة سوسن سلام ،ومجالس المدن، مؤكداً أنه تابع توزيع مخصصات المديرية من أدوات الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغيرها، والتي تخص امتحانات الدور الثاني، والتي تم توزيعها على جميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة ويبلغ عددها 13 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية.منهم 4 لجان بمدينة كفر الشيخ .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم التنسيق بين التربية والتعليم والجهات المعنية من مديرية الأمن، والكهرباء والتأمين الصحي، والإسعاف، من أجل سير الامتحانات بشكل مطمئن، كما أكد على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالديوان وبالمديرية، والفرعية بالإدارات لمتابعة وتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحان.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أصدر تعليماته بمتابعة تجهيز كافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها، وتركيب البوابات الالكترونية للتعقيم، استعداداً لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والصيانة وتجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين.

وأكدت وكيل الوزارة، أنها أعطت تعليماتها لجميع قيادات المديرية، ومديري عموم الإدارات بضرورة متابعة جميع اللجان وتجهيزها بشكل متميز، وضماناً لحسن سير الامتحان وحماية جميع أبنائنا الطلاب والعاملين خلال سير الامتحان.

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