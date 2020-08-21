شكرا لقرائتكم خبر عن 19 خدمة تقدمها نقابة الأطباء لأعضائها عن بُعد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الأطباء، حزمة من الخدمات التى يمكن لأعضائها الحصول عليها عن بعد دون الحضور لمقر النقابة العامة، أو النقابات الفرعية بالمحافظات، من خلال موقع النقابة الرسمى، مثل: دفع الاشتراكات واستخراج كارنيهات وشهادات، مشيرة إلى أنه عند طلب مستخرج من شهادة، يتم توصيل الشهادات المطلوبة بالبريد المسجل بعلم الوصول، إلي عنوان الطبيب أو ارسالها عن طريق الايميل. وتضم تلك الخدمات: 1. سداد اشتراكات النقابة السنوية. 2. استخراج كارنيه النقابة "عربي". 3. استخراج كارنيه النقابة " انجليزي". 4. مستخرج شهادة اخصائي عربي. 5. مستخرج شهادة أخصائي انجليزي. 6. مستخرج شهادة استشاري انجليزي. 7. شهادة قيد عربي. 8. استخراج شهادة قيد انجليزي. 9. استخراج شهادة حسن سير وسلوك بالعربي. 10. استخراج شهادة حسن سير وسلوك بالانجليزي. Advertisements 11. استخراج شهادة عدم تسجيل عيادة. 12. استخراج شهادة الغاء تسجيل منشأة. 13. استخراج شهادة بدل فاقد عيادة خاصة. 14. استخراج شهادة بدل فاقد عيادة تخصصية. 15. استخراج شهادة بدل فاقد لمركز طبي. 16. استخراج شهادة بدل فاقد لمستشفي. 17. استخراج شهادة بدل فاقد دار نقاهة. 18. استخراج رسوم استعلام. 19. دورات التعليم الطبى المستمر. وأوضحت النقابة، أنه يمكن متابعة طلب العضو من خلال التواصل، عبر إيميل النقابة [email protected] ، او بالاتصال على أرقام النقابة: 01014331466 ، 01022469767 او علي رقم الواتساب 01033381145 .

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