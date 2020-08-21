شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الإستهلاكية اليوم لاستمرار طرح السلع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح الشركة المصرية لتجارة الجملة احدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بمحافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة ، لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وايضا صرف السلع التموينية المدعمة لاصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر اغسطس الجارى

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرا ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين