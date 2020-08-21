شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية العامة، 2020، دور ثان، حيث يؤدى قرابة 110900 طالب وطالبة الامتحانات موزعين على ما يقرب من 500 لجنة سير على مستوى الجمهورية، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا.

وجاء جدول الامتحانات كالتالى:

ـ السبت 22 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية، الأحد 23 أغسطس اللغة الاجنبية الثانية، ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع، والإثنين 24 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية، والأربعاء 26 أغسطس امتحان الفيزياء و التاريخ، والخميس 27 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 29 أغسطس امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأحد 30 أغسطس امتحان الديناميكا، و الإثنين 31 أغسطس امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل، والأربعاء 2 سبتمبر الأحياء والفلسفة والاستاتيكا.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع الطلاب وأولياء الأمور باتباع كافة الاحتياطات الصحية أثناء التواجد باللجان أو خارجها، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التسجيل على منصة thanaweya.net للوصول للمراجعات النهائية للمواد الدراسية الخاصة بالدور الثاني التي يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، ومنها: (اللغة الإنجليزية، الفيزياء، التاريخ، الكيمياء، اللغة العربية)، موضحة أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.