شكرا لقرائتكم خبر عن مجرة أندروميدا أقرب المجرات تًرصد مساءً وتظهر كـ"لطخة" ضبابية من الضوء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للراصدين فى سماء مصر والوطن العربى مساء اليوم، ولعدة ليالى مقبلة، استخدام مجموعة نجوم ذات الكرسي (كاسيوبية) لتحديد موقع مجرة اندروميدا، حيث كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه عادة عند الرصد موقع مظلم بشكل كافي يمكن رؤية مجرة اندروميدا في صورة لطخة ضبابية من الضوء بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد كما فعل القدماء.
وفي حال عدم التمكن من العثور على مجرة اندروميدا بالعين المجردة وحدها بسبب التلوث الضوئي يفضل استخدام المنظار الثنائي العينية ومجموعه نجوم ذات الكرسي (كاسيوبية).
في الوقت الحالي مجموعة نجوم (كاسيوبية) ذات الكرسي ترصد منخفضة نحو الافق الشمالي الشرقي عند بداية الليل، وفي ساعات ما قبل ضوء الفجر ترصد هذه المجموعه النجمية فوق نجم القطب الشمالي ويمكن استخدامها بحيث يتم رسم خط وهمي من راس الجزء الذي يشبه (V) لتحديد موقع مجرة اندروميدا كما يظهر في الصورة المرفقة .
وتعتبر مجرة اندروميدا هي أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، وتحتوي على مئات المليارات من النجوم، وبمجرد العثور على المجرة من خلال العين المجردة أو المنظار يفضل عندها إستخدام التلسكوب لرؤية المزيد من تفاصيل مجرة اندروميدا.
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