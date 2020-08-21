شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشترى أجهزة كهربائية.. اعرف كيفية فهم الرموز الإرشادية لبطاقة الكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت لبطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الأجهزة الكهربائية ذات أهمية كبيرة حاليا لضمان ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم التعرض لارتفاع فاتورة الكهرباء، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته ليتمكن من فهم الرموز الموجودة على بطاقة توفير الطاقة الموجودة على الأجهزة الكهربائية، ليختار الأنسب له والموفر فى الاستهلاك وهى كما يلى:

1- رمز A ، يشير هذا الرمز أن هذا الجهاز من أفضل الأجهزة الموفرة فى استهلاك الكهرباء، فإذا كان الجهاز غسالة ملابس تستهلك 14 كيلو وات ساعة.

2- رمز B ، يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز فى المرتبة الثانية كأقل استهلاك للكهرباء، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 68 كيلو وات ساعة.

Advertisements

3- رمز C ، يشير هذا الرمز إذا كان الجهاز غسالة تستهلك 18 كيلو وات ساعة.

4- رمز E ، ويشير هذا الرمز إلى أن الجهاز يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 128 كيلو وات ساعة.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.

ووجه حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بعض النصائح الهامة للمواطنين لضمان الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الجديدة التى بدأ تطبيق الأسعار الجديدة عليها منذ أول يوليو الماضي والتى تم الإعلان عنها منذ يونيو الماضي.