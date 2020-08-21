شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انقطاع مياه الشرب 8 ساعات عن مناطق بالجيزة تبدأ 10 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد "سهل حمزة ومتفرعاته – شارع خالد أمين ومتفرعاته – شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية – يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية "، بمحافظة الجيزة اليوم انقطاع في مياه الشرب تبدأ في العاشرة مساء اليوم الجمعة ويستمر الانقطاع لمدة 8 ساعات حتى الساعة 6 صباح السبت.

وأعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب بالجيزة بقطع المياه عن مناطق "سهل حمزة ومتفرعاته – شارع خالد أمين ومتفرعاته – شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية – يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية " وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح السبت، وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الانفاق بالمنطقة.

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ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة وسرعه إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء الأعمال، كما وجه محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزاله أى معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.