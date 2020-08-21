شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الصوفية تحتفل غدا بالعام الهجرى بمسجد الإمام الحسين بدون موكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الطرق الصوفية بالعام السنة الهجري الجديد 1442 عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين، غدا السبت، بعدما تم إلغاء الموكب الصوفى الذى كان يعقد كل عام، وذلك نظرا للاجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

ويحضر الحفل الدكتور عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس مجلسها الأعلى، بالإضافة إلى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، ومشايخ الطرق الصوفية وممثلين عن الأزهر الشريف، والافتاء، والأوقاف، بالإضافة إلى عدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

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وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير جديد على الشعب المصرى يحقق فيها مزيد من النجاح والتفوق والبناء لمصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي ومع وقوف جموع المصريين صفا واحدا خلف القيادة السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

وكانت قد أعلنت دار الافتاء المصرية أن أمس الخميس هو أول ايام شهر المحرم للعام الهجري 1442، وذلك بعد رؤية استطلاع الهلال وقد وافق ذلك الحساب الفلكي.