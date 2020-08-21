شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 17 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، للأسبوع الثالث على التوالى، توزيع 17 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الإسكندرية – الشرقية – الجيزة - الإسماعيلية – جنوب سيناء"، بواقع (4) طن لكل من محافظات: (الإسكندرية – الشرقية – الجيزة) ، و (3) طن لمحافظة (الإسماعيلية) ، و (2) طن لمحافظة (جنوب سيناء ).

وقالت الوزارة وزارة الأوقاف، إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 223 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم ، كما أكدت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.