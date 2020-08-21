شكرا لقرائتكم خبر عن لمزارعى البطاطس.. كيف تتعامل مع المحصول لزيادة الإنتاج؟ .. "الزراعة" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، حزمة ارشادية حول الممارسات الجيدة لزراعة البطاطس لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق وزيادة الصادرات ، وذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتور علاء عزوز رئيس الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة.

وينشر " الخليج 365 "، الممارسات الجيدة لزراعة البطاطس الصيفية، ومنها أولا أن تضاف الدفعة الأخيرة من الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية ، رش النباتات رشتين وقائيتين ضد الندوة المبكرة بأحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة وزارة الزراعة ، رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بأحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة - وزارة الزراعة .

وأكد الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة ، هناك لجان فنية على زراعات الخضر الصيفى المبكرة لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية أساسية ، ومن الخضروات الصيفى .

وأضاف مدير إدارة الخضر ، إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات وتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

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يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.