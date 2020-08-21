شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من مسجد النور فقط بعدد محدود من المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة الأوقاف على أن قرار عودة فتح المساجد أمام المصلين، لن يتم تطبيقه اليوم، حيث سيبدأ العمل به يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس الجارى وفقا لعدد من الضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف، تنفيذا لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الأوقاف على أنها ستنقل خطبة الجمعة اليوم عبر الهواء مباشرة على التليفزيون المصرى والإذاعة من مسجد النور فى القاهرة، حيث كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة بمسجد النور عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة"، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإدارى، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.

وبدأت وزارة الأوقاف استعدادتها لفتح المساجد الكبرى والجامعة أمام المصلين لصلاة الجمعة بدءًا من يوم 28 أغسطس الجارى، حيث وجهت جميع المديريات بإعداد قائمة بالمساجد الكبرى والجامعة والتى بها إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه.

وأكدت الوزارة على أن العاملين مسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى الأربعاء الماضى بمقر مدينة العلمين الجديدة، وتم اتخاذ عدد من القرارات الهامة وتضمنت:

1 - عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتباراً من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى

2 - استمرار غلق الزوايا والمساجد التي لا يسري عليها الضوابط والشروط

3 - تطبيق الاختبار PCR على جميع القادمين من الخارج اعتبارا من 1 سبتمبر

4 - استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات وأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لمعالجة مصابى كورونا

5 - توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية

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6 - السماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حالياً في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر

7 - استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة

8 - إعلان تصميم دليل استرشادى لمكافحة الأمراض المعدية بالتنسيق مع التربية والتعليم

9 - إنشاء غرفة عمليات مركزية للمتابعة بين وزارتى الصحة والتربية والتعليم مع عودة الدراسة

10- إنشاء وحدة مصغرة في كل وزارة ومحافظة بهدف التنسيق مع الإدارة المركزية للمنظومة وتحديث جميع البيانات أولا بأول

11- التوافق مع الأشقاء في السودان على عودة فرع جامعة القاهرة في السودان

12- التوافق على عقد مؤتمر قريبا في السودان يحضره عدد من المسئولين والمستثمرين المصريين

13- العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى 6 أكتوبر

14- اعتبار مشروع "سوق الجملة الجديد" بالإسكندرية من المشروعات القومية

15- إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة في المجالات السياحية والفندقية وقطاع الطيران من الضريبة على العقارات المبنية لمدة 9 أشهر

16- الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي