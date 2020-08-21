شكرا لقرائتكم خبر عن محامية تعتدي على آخر أثناء جلسة محكمة.. والنقابة تحيلها لمجلس تأديب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحال مجلس نقابة المحامين بالمنوفية، المحامية ب .ح إلى مجلس تأديب ومنعها من دخول غرفة المحاماه بنقابة المحاميين بتلا، نظرا لقيامها بالإعتداء على المحامي م.م.ح أثناء انعقاد إحدي جلسات محكمة الأسرة بتلا .
وأوضحت النقابة في قرارها، أن الشاكي قدم صورة لجلسة الدعوي رقم 182 لسنة 2020 والذي أثبت فيها رئيس المحكمة قيام المشكو في حقها بالإعتداء على الشاكي بالضرب أثناء وبسبب أداء العمل، ولما كان ما قامت به المشكو في حقها يعد خروجا عن مقتضيات الواجب وخرق كل القواعد فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماه فيما بين الزملاء المحامين ويعد فوق ذلك جريمة جنائية يعاقب عليها القانون فضلا عن إهانة المحاماة والمحامين بفعل لا يليق على كافة المستويات .
وأكد خالد راشد نقيب المحامين في المنوفيةأحالت المحامية إلى مجلس تأديب كونها خالفت القوانين والقواعد المنظمة العلاقة بين المحامين التي تتميز بالإخوة والإحترام المتبادل بين جميع منسوبي النقابة .
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