شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة ٥ أشخاص في حادثي سير على طريق مطروح الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه وأصيب ٤ آخرين في حادثين منفصلين على طريق مطروح الدولى وطريق سيوة، حيث لقى محمد عباس يوسف ٤٦ سنة من كفر الشيخ (الجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة).

ودخل مستشفى مطروح العام في نفس الحادث إثر انقلاب سيارة بالكيلو ٧٧ طريق مطروح سيوه كلا من مسعود يوسف عبدالرحيم، ٦٢ سنة، من العزبة الغربية بمطروح ويعاني من جرح بفروة الرأس واشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب فتحي عمر أحمد ٣٧ سنة، من سيوة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بأصابع اليد اليمني وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

وفى حادث آخر دخل مستشفى العلمين إثر انقلاب سيارة أمام فيستا مارينا اتجاه مطروح بالساحل الشمالي كلا من: عبدالغفار إبراهيم عبدالغفار ١٨ سنه المنوفيه يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد عبدالرحيم رزق السيد ٣٨ سنه المنوفيه يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .