شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة ٥ أشخاص في حادثي سير على طريق مطروح الدولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقى شخص مصرعه وأصيب ٤ آخرين في حادثين منفصلين على طريق مطروح الدولى وطريق سيوة، حيث لقى محمد عباس يوسف ٤٦ سنة من كفر الشيخ (الجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة).
ودخل مستشفى مطروح العام في نفس الحادث إثر انقلاب سيارة بالكيلو ٧٧ طريق مطروح سيوه كلا من مسعود يوسف عبدالرحيم، ٦٢ سنة، من العزبة الغربية بمطروح ويعاني من جرح بفروة الرأس واشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.
وأصيب فتحي عمر أحمد ٣٧ سنة، من سيوة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بأصابع اليد اليمني وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .
وفى حادث آخر دخل مستشفى العلمين إثر انقلاب سيارة أمام فيستا مارينا اتجاه مطروح بالساحل الشمالي كلا من: عبدالغفار إبراهيم عبدالغفار ١٨ سنه المنوفيه يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد عبدالرحيم رزق السيد ٣٨ سنه المنوفيه يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,025
-
تعافي
63,462
-
وفيات
5,212
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة ٥ أشخاص في حادثي سير على طريق مطروح الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.