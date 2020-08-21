شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. قائمة الجامعات التكنولوجية التى تقبل طلاب الشعبة الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات بداية من السبت 22 أغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 أغسطس لتسجيل رغبات الطلاب، يرصد " الخليج 365 " قائمة الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية الناجحين فى مواد الفيزياء والكيمياء ورياضة بحتة ورياضة تطبيقية "والمنشورة على موقع التنسيق.

وذكر موقع التنسيق أن هناك 3 كليات تكنولوجية وهى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

وأوضح موقع التنسيق أن مدة الدراسة بهذة الكليات تمتد لـ 4 سنوات " 2 + 2 " وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهنى فوق المتوسط والخروج إلى سوق العمل أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريس المهنى فى التكنولوجيا.

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وأكد موقع التنسيق الإلكترونى أن مصروفات مرحلة الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص 8 الآف جنيه ومرحلة البكالوريس المهنى فى التخصص 12 ألف جنيه لكل سنة دراسية.

وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.